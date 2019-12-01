Российский морской флот до конца года пополнится несколькими кораблями и судами. В частности, до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка Волхов в серии подводных лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота.

Российский морской флот до конца года пополнится несколькими кораблями и судами, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. На заседании Военного совета ВМФ России адмирал поделился планами — в частности, до конца декабря будет спущена на воду вторая подводная лодка "Волхов" в серии подводных лодок этого проекта, строящихся для Тихоокеанского флота.Также до конца текущего года в состав ВМФ войдут фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", малый ракетный корабль "Ингушетия", корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", средний морской танкер "Академик Пашин" и другие суда обеспечения.Главком сообщил также, что в настоящее время завершается ремонт атомной подводной лодки "Вепрь", большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич".Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новые корабли определят перспективный облик российского флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане.