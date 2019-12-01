С 1 декабря в России расширен перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В список включены духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, кожаная одежда, постельное белье.

С 1 декабря в России расширен перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В список включены духи и туалетная вода, фотокамеры, шины, кожаная одежда, постельное белье.Ранее обязательной маркировке подлежали алкоголь, сигареты и обувь.С 1 июля по 30 ноября 2019 года в России проходил эксперимент по маркировке парфюмерных изделий, напоминает ТАСС. Его поддержали в общей сложности 650 компаний, включая "Л'Этуаль", "Рив Гош", "Брокард", "Новая заря".Фирмы Canon, Nikon, Sony, "Яндекс.Маркет", "Ситилинк", Fujifilm и еще более сотни компаний участвовали в эксперименте по маркировке фотокамер. Он длился с 16 мая по 30 ноября 2019 года.Маркировка шин тестировалась с 20 июня по 30 ноября 2019 года. Были опробованы различные методы маркировки. В результате оптимальным признан код DataMatrix (обязательный) и RFID-метка (дополнительное средство идентификации).Покупатель будет получать информацию о маркированном товаре прямо в торговом зале с помощью смартфона. К 2024 году в России разработают единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.