Депутат Заксобрания Пензенской области единоросс Владимир Вдовин будет исключен из партии, заявил заместитель секретаря генсовета Единой России Евгений Ревенко.

Депутат Заксобрания Пензенской области единоросс Владимир Вдовин будет исключен из партии, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.Причина тому – пьянство за рулем. При задержании Вдовин еще и козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры, сокрушался Ревенко. Он наплевал на закон, безопасность людей, но благодаря бдительности сотрудников ГИБДД не успел причинить никому вреда, передает "Интерфакс".