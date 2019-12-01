Экс-участник группы
Отпетые мошенники Гарик Богомазов заявил, что не поддерживает отношения с дочерью. Наследнице артиста уже 19 лет.
Экс-участник группы
"Отпетые мошенники" Гарик Богомазов заявил, что не поддерживает отношения с дочерью. Наследнице артиста уже 19 лет.
С мамой дочери Варвары Гарик
Богомазов развелся много лет назад. У артиста другая семья. Совсем недавно
супруга Виктория подарила звезде сына. Мальчика назвали Георгий.
Сейчас экс-участник
группы "Отпетые мошенники" полностью погружен в заботы о наследнике. О старшей
дочери он и не вспоминает.
"Отец для нее –
кошелек. Она так воспитана своей мамой. Сейчас мы не общаемся", – заявил Гарик
Богомазов в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
15 Ноя 2019 в 2:58 PST
Артист активно
гастролирует. Также звезду часто приглашают на корпоративы. По словам
вокалиста, его постоянно просят петь хит "Отпетых мошенников" "Люби меня
люби".
Гарик Богомазов
отказался говорить о гонорарах, которые получает на заказных выступлениях. Знаменитость
заявила, что финансами в его доме заведует супруга.
16 Ноя 2019 в 11:07 PST
Артист рассказал также,
что ранее сорил деньгами. Все заработанное он тратил на проституток,
развлечения и алкоголь. Было время, когда он играл в покер.
уверяет, что крупные суммы никогда не проигрывал.
Отметим, в августе
этого, 2019 года, в СМИ писали о задолженности артиста перед дочерью в сумме
более 280 тысяч рублей. Артист не выполнил свои обязательства по алиментам.
Между тем уверял
тогда,
что несколько раз перечислял куда более крупные суммы,
чем обязательные десять тысяч рублей в месяц
и в испорченных отношениях с наследницей винил бывшую жену.