В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае произошла страшная авария. Рейсовый автобус Kia Grandbird, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста в реку Куенга. По предварительным данным, в ..

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае произошла страшная авария. Рейсовый автобус Kia Grandbird, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста в реку Куенга.По предварительным данным, в результате аварии погибли 15 человек. Более десяти человек пострадали. На месте работают правоохранители и экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщает "Интерфакс".