Модель показала ролик с роскошного отдыха в Европе. Алеся Кафельникова в гусарской форме прокатилась на лошади.

Модель показала ролик с роскошного отдыха в Европе. АлесяКафельникова в гусарской форме прокатилась на лошади.В кадре дочь знаменитого теннисиста катается на лихом скакуне в дворцовом парке. На ней черная форма гусара прусской армии. – При этом ее головной убор спадает на глаза во время езды под смех стоящего рядом фотографа.уверенно держится в седле, пока лошадь бежит рысью. Видео показалось многим фолловерам модели странным. У некоторых оно вызвало оторопь. "Это все дико", "Нелепо", – написали пользователи соцсети. Поклонникам модели же ролик понравился. "Изящная Леся", "Молодец, крутая!", – отреагировали обожатели девушки.29 Ноя 2019 в 9:27 PST