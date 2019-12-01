Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился матчем в Монреале, где местный клуб Монреаль Канадиенс принимал Филадельфию Флайерз. Основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился матчем в Монреале, где местный клуб "Монреаль Канадиенс" принимал "Филадельфию Флайерз". Основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.Победу "летчикам" принес бросок защитника Ивана Проворова на второй минуте дополнительного периода. Российский хоккеист был признан лучшим игроком матча. "Филадельяия" продлила победную серию до четырех встреч, а "Монреаль" же потерпел седьмое поражение подряд.Иван Проворов забросил свою пятую шайбу в сезоне. Также на счету российского защитника 12 голевых передач.