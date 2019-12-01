Полузащитник Монако и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре. Выбор был сделан на основе голосования болельщиков монегасков.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре. Выбор был сделан на основе голосования болельщиков монегасков. За россиянина было отдано подавляющее число голосов – 68,5 процента.В текущем месяце 23-летний российский футболист отметился победным голом в матче против "Дижона" (1:0). В той встрече Головин получил звание лучшего игрока матча. Также он удостаивался этого звания и в матче против "Бордо", правда проигранного со счетом 1:2.В нынешнем сезоне Головин принял участие в 12 встречах французского чемпионата, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами. "Монако" после 14 туров с 18 очками занимает 13 место.