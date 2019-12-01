Ведущая скандального проекта Дом-2 в очередной раз нарвалась на критику. Пользователи уличили Ольгу Бузову в неопрятности.

Ведущая скандального проекта "Дом-2" в очередной раз нарвалась на критику. Пользователи уличили Ольгу Бузову в неопрятности.В минувшую субботу, 30 ноября, известная певица дала сольный концерт в Туле. После выступления Ольга Бузова сфотографировалась обнаженной в гримерке. Голое тело звезда прикрыла огромным букетом цветов, который ей подарили поклонники."Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля", – обратилась артистка к подписчикам на своей странице в "Инстаграме". Запись она сопроводила хештегом #OlgaBuzovainDaHouse.Пользователи не смогли пройти мимо откровенного кадра. Многие стали признаваться в любви. "Шикарная!", "Моя лучшая. Взорвала зал", "Королевский букет", "Просто богиня, я вами восхищаюсь", "Невероятно крутая", – написали восторженные поклонники.1 Дек 2019 в 4:08 PSTОднако среди положительных комментариев нашлись и негативные. Один из пользователей поспешил спустить артистку с небес на землю, указав на ее неопрятность: "Голову помой". Другой комментатор поинтересовался, когда телеведущая перестанет мучить людей своими выступлениями.