Четыре митрополита Элладской православной церкви выступили против признания автокефалии созданной раскольниками неканонической церковной структуры.

Четыре митрополита Элладской православной церкви выступили против признания автокефалии созданной раскольниками неканонической церковной структуры. Митрополиты Дриинупольский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский Серафим, Этолийский Космас – призвали собрать всеправославный собор и обсудить на нем украинскую проблему.Митрополиты написали открытое письмо предстоятелям других церквей, передает РИА Новости. Они отметили, что епископы и предстоятели обязаны сохранять, а не нарушать экклезиологическое и литургическое единство церкви.Они также напомнили, что православная церковь – соборная. Украинская автокефалия не способствует восстановлению единства, подчеркнули они. Митрополиты также указали, что в случае с возникновением на Украине новой церковной структуры нарушилось апостольское преемство, необходимое для каждого таинства.