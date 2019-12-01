На церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) разразился скандал. Делегация Греции покинула церемонию, сочтя, что выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана носит провокационный характер.

На церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) разразился скандал. Делегация Греции покинула церемонию, сочтя, что выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана носит провокационный характер.Эрдоган, выступая на церемонии в Эдирне, заявил, что Анкара не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в исключительной экономической зоне республики. Он отметил, что Турция действует в рамках международного права, так как в Средиземном море имеет место нарушение прав турок-киприотов на владение энергоносителями на шельфе. "Никакие крики и вопли" не подвигнут Анкару отвести с шельфа корабли, производящие разведку, приводит слова Эрдогана РИА Новости.Делегация из Афин, возглавляемая заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода спустя минуту после того, как прозвучали заявления турецкого лидера. Позже в МИДе Греции осудили высказывания Эрдогана, назвав его "главным нарушителем международного права в регионе".TANAP – часть "Южного газового коридора", который позволит поставлять газ с шельфа Каспийского моря в Европу и Турцию.