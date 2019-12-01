Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис Блюз на своей площадке нанес поражение Питтсбургу 5:2.

Продолжается игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на своей площадке нанес поражение "Питтсбургу" 5:2.Третью, а стало быть победную шайбу в этой встрече, забросил российский нападающий "блюзменов" Иван Барбашев. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин ограничился голевой передачей."Аризона Койтс" выигрывал 2:0 у "Сан-Хосе Шаркс", но потом пропустил четыре шайбы и проиграл 2:4. Защитник "койотов" Илья Любушкин очков на свой счет не записал.