На Мальте суд предъявил обвинения одному из самых известных в стране бизнесменов. Юргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки Дафны Галиции.

На Мальте суд предъявил обвинения одному из самых известных в стране бизнесменов. Юргена Фенека обвиняют в соучастии в убийстве журналистки Дафны Галиции. Хотя Фенек свою вину отрицает, суд постановил заморозить счета бизнесмена, а его самого отправить под стражу.Журналистка и блогер Дафна Галиция, писавшая о коррупционных скандалах, погибла два года назад. Ее машина взорвалась, передает телеканал "Россия 24". Расследование этого происшествия привело к политическому кризису на Мальте. Ранее полиция задержала бывшего главу администрации премьер-министра, а сам премьер заявил, что намерен подать в отставку.