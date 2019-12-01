Одна простая владимирская девушка не побоялась и теперь снимается в кино…

Одна простая владимирская девушка не побоялась и теперь снимается в кино…Да еще у кого.. У самого Алексея Учителя. В фильме о Цое под названием "47". Зрители увидят картину уже следующей осенью. К 30-ой годовщине смерти лидера группы Кино. И для нас это событие интересно , еще тем, что участницей съемок стала наша землячка Ольга Мамаева.Ольга не актриса. Обычная владимирская девушка, увлеченная музыкой и театром, занимающаяся банковским делом и логистикой. Но сниматься в кино- мечтала всегда. Попав в Санкт- Петербург ,увидела анкету Ленфильма о съемках фильма знаменитого режиссера, обладателя Гран при "Кинотавра", наград фестивалей Ника, Золотой орел , Московского международного кинофестиваля и др. И вот удача...Алексей учитель выбрал и утвердил нашу землячку на роль эпизодическую, но значимую.