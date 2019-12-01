Церемония награждения прошла на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Орден в торжественной обстановке вручил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщает пресс-служба украинских ВМС на своей странице в "Фейсбук".Церемония награждения прошла на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Орден в торжественной обстановке вручил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.Посол отметил, что вручение второго по значимости ордена Франции (после ордена Почетного легиона) говорит об уважении президента Макрона к ВМС Украины. Де Понсен подчеркнул, что в будущем Франция и Украина планируют "развивать отношения между ВМС двух стран".