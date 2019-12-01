Артистка поведала, что ее 17-летний сын пользуется
популярностью у противоположного пола. Наташа Королева заявила, что Архип
встречается с несколькими девушками.
Артистка поведала, что ее 17-летний сын пользуется
популярностью у противоположного пола. Наташа Королева заявила, что Архип
встречается с несколькими девушками.
Архип Глушко не так давно расстался с экс-участницей проекта "Дом-2",
23-летней Марией Слугиной. Его звездная мама заявила, что в крахе их отношений нет ничего страшного. Она отметила, что сын поступил в
вуз и больше с девушкой не общается. По слухам, она ему часто изменяла.
Наташа Королева считает, что в 17 лет люди часто
сходятся и расходятся. Исполнительница сообщила, что у Архипа появилась новая возлюбленная.
"Вообще он постоянно с кем-то
встречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех у
девушек. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна",
– цитирует знаменитость сайт .
Артистка добавила, что ее наследник недолго
переживал по поводу расставания со Слугиной. Ведь ему всегда есть, чем
заняться. К примеру, молодой человек активно занимается вокалом. Она не
исключает, что в самое ближайшее время он попробует себя на сцене. От такого
выбора его не отговаривает, но и не приветствует.
30 Окт 2019 в 3:46 PDT
Отметим, что сын в этом году поступил в Высшую
школу экономики. Он учится на факультете востоковедения.