Артистка поведала, что ее 17-летний сын пользуется популярностью у противоположного пола. Наташа Королева заявила, что Архип встречается с несколькими девушками.

Артистка поведала, что ее 17-летний сын пользуетсяпопулярностью у противоположного пола. Наташа Королева заявила, что Архипвстречается с несколькими девушками.Архип Глушко не так давно расстался с экс-участницей проекта "Дом-2",23-летней Марией Слугиной. Его звездная мама заявила, что в крахе их отношений нет ничего страшного. Она отметила, что сын поступил ввуз и больше с девушкой не общается. По слухам, она ему часто изменяла.Наташа Королева считает, что в 17 лет люди частосходятся и расходятся. Исполнительница сообщила, что у Архипа появилась новая возлюбленная."Вообще он постоянно с кем-товстречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех удевушек. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна",– цитирует знаменитость сайт .Артистка добавила, что ее наследник недолгопереживал по поводу расставания со Слугиной. Ведь ему всегда есть, чемзаняться. К примеру, молодой человек активно занимается вокалом. Она неисключает, что в самое ближайшее время он попробует себя на сцене. От такоговыбора его не отговаривает, но и не приветствует.30 Окт 2019 в 3:46 PDTОтметим, что сын в этом году поступил в Высшуюшколу экономики. Он учится на факультете востоковедения.