Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в нормандском формате. Он рассказал, как Зеленскому следует себя вести на переговорах с Путиным и лидерами других государств.

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате". Он рассказал, как Зеленскому следует себя вести на переговорах с Путиным и лидерами других государств.Кравчук посоветовал Зеленскому "защищать Украину", передает РИА Новости. Например, нужно сказать, что Киев "обманули с Будапештским меморандумом", заявил бывший президент Украины. Будапештский меморандум, который был подписан Украиной, Россией, США и Великобританией в 1994 году, предполагает ликвидацию ядерного арсенала Киева в обмен на гарантии безопасности.Также Зеленский должен напомнить собравшимся, что украинцы – великий народ, и что дискуссии участников саммита должны касаться его интересов.Национальные интересы – это то, чем Зеленский должен руководствоваться на переговорах, напомнил Кравчук. Чтобы заявить о них, украинскому лидеру понадобятся "мужество, воля и смелость".Саммит состоится 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. В нем будут участвовать президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.