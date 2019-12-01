В 2020 году будут приниматься специальные стандарты по иппотерапии . Они позволят врачам направлять взрослых и детей на занятия.

В 2020 году будут приниматься специальные стандарты по иппотерапии . Они позволят врачам направлять взрослых и детей на занятия. Вот например в Германии и Швейцарии иппотерапию получают по полису. То же самое планируется реализовать в России.Лечебная верховая езда помогает особенным людям чувствовать себя лучше. Ход лошади совпадает с движениями человека по темпу и частоте. Благодаря этому, когда например, ребенок едет верхом, организм получает такие же импульсы , как при самостоятельной ходьбе. Верховая езда - своего рода природный массажер, улучшающий мускулатуру. Такие занятия поправляют не только физическое здоровье , но и психическое. А детям еще и нравиться общаться с лошадьми , гладить и кормить. У лошадей сильное биополе. И попадая в него человек успокаивается , становится добрее. В Швейцарии например, распространена терапия просто по уходу за лошадьми.Виктор Чукаев педагог дополнительного образования по программе "Иппотерапия и лечебная верховая езда ":-лошадь влияет ,прежде всего эмоционально, что первое видит ребенок? Он видит лошадь. Огромное животное , которое, может быть дома видел собаку кошку - это маленькое , а тут огромное большое животное. Потом это огромное животное имеет, огромный большой рот, который я в прицепе должен покормить. Да еще погладить , поэтому эмоций вызывает не только у ребенка , но и родителейВо Владимире получить иппотерапию можно через общественную организацию Арди Свет. Это бесплатно. Просто нужно заранее записаться.