Обстановка в Белоруссии накаляется: часть общества протестует против интеграции с Россией. В преддверии судьбоносных переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным националисты объявили о начале массовых протестов в Минске. Ситуация в братской республике все больше напоминает события на Украине.

Обстановка в Белоруссии накаляется: часть общества протестует против интеграции с Россией. В преддверии судьбоносных переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным националисты объявили о начале массовых протестов в Минске. Ситуация в братской республике все больше напоминает события на Украине.Слова посла Белоруссии в России Владимира Семашко произвели эффект разорвавшейся бомбы. Дипломат заявил, что Москва и Минск намерены создать единый парламент и правительство, часть функций возьмут на себя органы Союзного государства. Со следующего года заработают единые рынки двух стран, добавил он.Заявление посла прозвучало как обухом по голове для белорусской оппозиции. "Которая тут же засобиралась на майдан", – пишет журналист Елена Острякова в своей авторской колонке на портале "ПолитНавигатор".Один из руководителей незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец обвинил власти республики в "продаже" страны и призвал выйти на массовую акцию в столице. "7 декабря, 12 часов, Минск, площадь Калиновского. Защитим независимость", – написал он на своей странице в "Фейсбук".Оппозиционеры поставили Лукашенко ультиматум. "Если народ решит, что вы сдаете страну, то выход на улицы будет массовым и децентрализованным", – пригрозил блогер Эдуард Пальчис.В свою очередь политолог Иван Лизан заметил в заявлении белорусского посла позитивные сигналы для Москвы. Он не исключил, что после месяцев трудных переговоров Москва и Минск наконец-то достигли компромисса.Вместе с тем интеграция в Союзное государство подразумевает взаимное ограничение суверенитета двух стран. Россия на это готова, но неоднократно утверждал, что не намерен поступаться суверенитетом республики, напомнил эксперт.На этом фоне в Минске сообщили, что 5 декабря выступит с обращением к белорусам и разъяснит свою позицию по интеграции. От белорусов потребовали собраться у телевизоров.Минск не подпишет документы по интеграции с РФ при угрозе суверенитету Белоруссии — ЛукашенкоЭто значит, что Лукашенко никогда не подпишет их. Потому что любая интеграция - это уменьшение суверенитета.— Kолядка (@kolydka2)