Прохождение тестов на алкоголизм заранее предполагает некую презумпцию вины, считает иерарх. По такой логике, можно дойти до абсурда и ввести тесты на участие в убийстве, в воровстве, в прелюбодействе и т. д.

Обязательный тест на алкоголизм перед получением прав церковь не одобряет. Такую точку зрения Русской православной церкви высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" иерарх отметил, что прохождение таких тестов заранее предполагает некую "презумпцию вины". При этом доказывать, что он не алкоголик, обязан каждый. По такой логике, можно дойти до абсурда и ввести тесты на участие в убийстве, в воровстве, в прелюбодействе и т. д.Бороться необходимо с водителями, садящимися за руль в состоянии алкогольного опьянения. Их беспечность ежегодно уносит сотни жизней. А прежде, чем вводить такие правила, нужно очень тщательно все рассчитать, полагает Иларион.Высказался иерарх и по теме абортов, на которые решаются жертвы насилия. РПЦ считает такой поступок будущей матери грехом, и священники стараются отговорить женщин от подобных шагов. Главный довод церкви — ребенок не виноват в том, что он родился от насильника. И полюбить его мать может и тогда, когда он находится еще в утробе. Если женщине сложно воспитывать такое дитя, она всегда может отдать его на усыновление, но не лишать жизни.