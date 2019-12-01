Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу анонсировал начало работы газопровода Турецкий поток 8 января.

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу анонсировал начало работы газопровода "Турецкий поток" 8 января. Торжественная церемония пройдет в Стамбуле, пишет РИА Новости.Это заявление Эрдоган сделал в день открытия другого газопровода - TANAP. Он приходит через Турцию из Азербайджана в Грецию. Бакинский газ будет поступать в объеме 16 миллиардов куб. м газа в год — 6 миллиардов куб. м использует Турция, а 10 млрд куб. м — страны южной Европы: Италию, Грецию, Албанию.Президент Турции Тайип Эрдоган назвал газопровод TANAP символом исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном. Турция рассчитывает, что проект укрепит мир в регионе.Трансанатолийский газопровод (TANAP) не сможет конкурировать с "Турецким потоком", так как второй рассчитан на существенно большие объемы поставок. Как пояснил турецкий политолог Айдын Сезер, Турция участвует и в консорциуме "Шах-Дениз 2" в Азербайджане, добывающем газ, и в проекте TANAP, который осуществляет его транспортировку."Этот проект никоим образом не способен изменить текущую обстановку на энергетическом рынке", - убежден эксперт.