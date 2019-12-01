В Таиланде задержали гражданку России. Ее подозревают в хранении запрещенных веществ. Сама россиянка заявила, что их ей продали в аптеке.

В Таиланде задержали гражданку России. Ее подозревают в хранении запрещенных веществ. Сама россиянка заявила, что их ей продали в аптеке.Сведения крайне противоречивые. По последним сведениям, россиянка Валентина Андреева выпущена под залог. Туристка из России посетила так называемую гору обезьян в Таиланде, где ее укусило животное. После пошла в аптеку, где ей продали обезболивающее. Которое оказалось наркотическим веществом. А дальше — якобы по пути в госпиталь — ее задержала полицияСама Андреева говорит, что, находясь в тюрьме, пыталась связаться с консулом и даже обращалась к начальнице тюрьмы.Вопросы не только у полиции Таиланда, но и у юристов. Адвокаты по тайскому праву готовы защищать женщину, но задают главный вопрос: почему сразу не обратилась к врачу, а пошла в аптеку? Возможно, испугалась, возможно, предоставила неточные сведения."Нужно идти к доктору, который оценит ситуацию, сделает укол вакцины, потому что болеутоляющим здесь не помочь", — говорит адвокат Сергей Трещев.Гора обезьян — место, известное в Таиланде. Но организованные экскурсии сюда не возят. И не случайно. Считается опасным направлением. Животные не прирученные, а дикие. Могут не просто нападать, а еще заразить опасными заболеваниями."Это место не является безопасным у официальных туроператоров, — говорит консультант по туризму на Пхукете Эльёр Шеркулов, — я сам не рекомендую туристам посещать это место".В последнее время россияне в Таиланде попадают в поле зрения полиции, казалось бы, из-за нелепых ситуаций. Один решил вывезти на память засохший (по его мнению) коралл, еще одна семья подарила детям так называемые деньги-приколы. Но за это в королевстве уголовное наказание. Туристические агентства напоминают: незнание традиций, обычаев и законов страны не избавляет от ответственности"Нельзя курить на пляже. Любое нарушение карается штрафом до 5 тысяч бат – это около 10 тысяч рублей. Нельзя кормить рыб, тут можно попасть на тюремное заключение", — предупреждает директор туркомпании в Таиланде Николай Салихов.Следят за историей россиянки в посольстве России в Таиланде. При этом, как говорят адвокаты, история не простая. И возможно, в ней еще придется долго разбираться. Предстоит проверить на достоверность сообщения россиянки о попытках вымогательства денег за скорое решение проблемы органами правопорядка.