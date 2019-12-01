Шоумен Максим Галкин показал, как начинается его утро. Юморист продемонстрировал нелепый головной убор.

Шоумен Максим Галкинпоказал, как начинается его утро. Юморист продемонстрировал нелепый головнойубор.Артисту пришлосьпроснуться очень рано, чтобы отправиться по делам. Сонный комик наспех оделся инаправился к машине.Выход из дверей роскошногозамка в подмосковной деревне Грязь артист запечатлел в "Сторис" своего "Инстаграм"."Ну вот, ворона прокаркала, значит, пора на съемку. С утра пораньше", – говоритМаксим Галкин.За спиной у артистаможно разглядеть часть шикарного интерьера его дома. В холле замка, гдепроживает артист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, есть огромныелюстры и скульптуры. Внушительных размеров статуи драконов и гарпий, охраняющие вход вздание, в купе с карканьем ворон создают не самое доброе впечатление.Между тем внешний видсамого не намекает ни на что мистическое. Артист облачен вчерное пальто, от известного модного дома и объемную шапку, судя по всему, изкролика. Юморист выглядит нелепо в мохнатом головном уборе.Будто предупреждаявопросы о собственном внешнем виде, комик объяснил, что надел шапку, поскольку наулице уже выпал снег. "О, господи! С утра сниматься нельзя", – резюмировал . Об этом сообщает