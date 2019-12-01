Шоумен Максим Галкин
показал, как начинается его утро. Юморист продемонстрировал нелепый головной
убор.
Шоумен Максим Галкин
показал, как начинается его утро. Юморист продемонстрировал нелепый головной
убор.
Артисту пришлось
проснуться очень рано, чтобы отправиться по делам. Сонный комик наспех оделся и
направился к машине.
Выход из дверей роскошного
замка в подмосковной деревне Грязь артист запечатлел в "Сторис" своего "Инстаграм".
"Ну вот, ворона прокаркала, значит, пора на съемку. С утра пораньше", – говорит
Максим Галкин.
За спиной у артиста
можно разглядеть часть шикарного интерьера его дома. В холле замка, где
проживает артист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, есть огромные
люстры и скульптуры. Внушительных размеров статуи драконов и гарпий, охраняющие вход в
здание, в купе с карканьем ворон создают не самое доброе впечатление.
Между тем внешний вид
самого не намекает ни на что мистическое. Артист облачен в
черное пальто, от известного модного дома и объемную шапку, судя по всему, из
кролика. Юморист выглядит нелепо в мохнатом головном уборе.
Будто предупреждая
вопросы о собственном внешнем виде, комик объяснил, что надел шапку, поскольку на
улице уже выпал снег. "О, господи! С утра сниматься нельзя", – резюмировал . Об этом сообщает