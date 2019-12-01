Актриса Кристина Асмус
опровергла сообщения СМИ. Артистка отметила, что ее оклеветали. Этим заявлением звезда окончательно запутала обывателей.
Актриса Кристина Асмус
опровергла сообщения СМИ. Артистка отметила, что ее оклеветали. Этим заявлением звезда окончательно запутала обывателей.
По словам звезды,
сообщения о том, что в последнее время съемки ей даются непросто, ложны.
Кристина Асмус сказала, что любит свою работу.
"Дорогие журналисты, я
очень вас прошу перестать клеветать", – сказала артистка в опубликованном в "Инстаграм"
видео.
Также звезда рассказала
о плотном рабочем графике. Кристина призналась, что практически всю ночь
провела на съемочной площадке. Теперь ей необходимо поехать на интервью, а
после отправится на репетицию. Вечером Асмус примет участие в спектакле. Далее
запланировано посещение мероприятия, связанного с проектом "Вернувшиеся".
Кристина Асмус
добавила, что за последние три дня спала всего три часа. Также звезда
пожаловалась на больную спину и высокую температуру.
Подписчики в
большинстве своем знаменитость пожалели. Звезде посоветовали беречь себя.
Получив несколько сотен
комментариев со словами поддержки,поспешила успокоить
поклонников. Артистка призналась, что пошутила. Судя по всему, звезда хотела
высмеять журналистов, а в итоге ввела подписчиков в заблуждение.
"У меня вопрос – вы без
звука, что ли, смотрите??!! Я же полную ересь говорю в видео. Приятно, конечно,
но все же я ожидала сплошные комменты – "😂" (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась