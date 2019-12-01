Актриса Кристина Асмус опровергла сообщения СМИ. Артистка отметила, что ее оклеветали. Этим заявлением звезда окончательно запутала обывателей.

Актриса Кристина Асмусопровергла сообщения СМИ. Артистка отметила, что ее оклеветали. Этим заявлением звезда окончательно запутала обывателей.По словам звезды,сообщения о том, что в последнее время съемки ей даются непросто, ложны.Кристина Асмус сказала, что любит свою работу."Дорогие журналисты, яочень вас прошу перестать клеветать", – сказала артистка в опубликованном в "Инстаграм"видео.Также звезда рассказалао плотном рабочем графике. Кристина призналась, что практически всю ночьпровела на съемочной площадке. Теперь ей необходимо поехать на интервью, апосле отправится на репетицию. Вечером Асмус примет участие в спектакле. Далеезапланировано посещение мероприятия, связанного с проектом "Вернувшиеся".Кристина Асмусдобавила, что за последние три дня спала всего три часа. Также звездапожаловалась на больную спину и высокую температуру.Подписчики вбольшинстве своем знаменитость пожалели. Звезде посоветовали беречь себя.Получив несколько сотенкомментариев со словами поддержки,поспешила успокоитьпоклонников. Артистка призналась, что пошутила. Судя по всему, звезда хотелавысмеять журналистов, а в итоге ввела подписчиков в заблуждение."У меня вопрос – вы беззвука, что ли, смотрите??!! Я же полную ересь говорю в видео. Приятно, конечно,но все же я ожидала сплошные комменты – "😂" (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – призналась