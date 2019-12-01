Что общего между интернетом и половым членом с женской точки зрения?
1. В первый раз вы не получаете никакого удовольствия.
2. Сначала вы его немного боитесь, но он вас интригует и возбуждает, Затем, когда вы знакомитесь с ним, его размерами, силами, возможностями поближе, вы изучаете его, а он обучает вас, у вас с ним завязывается все более нежная дружба, и он постепенно занимает все больше и больше вашего времени, и вот-он уже часть вашей жизни.
3. Когда он вам нужен больше всего, вы не можете до него дозвониться.
4. У вас есть доказательства, что он поддерживает связь с другими, но в этом его натура, а ваша проблема-не подцепить какой-нибудь вирус.
5. Порой приходится приложить немало усилий, чтобы наладить связь, Но иногда еще больше, когда о
еще анекдот!