Сегодня Владимирская область оказалась во власти гололеда

Сегодня Владимирская область оказалась во власти гололеда.Автомобилисты вынуждены соскребать со стекол толстый слой ледяной глазури, а пешеходы старались не упасть и доскользить до ближайшей остановки.На наш номер в WhatsApp (+7 919 019 62 62) пришло сообщение от жителей, что часть тротуаров не засыпаны ни песком, ни солью. Из-за такой ситуации на улицах стало очень опасно. Как взрослые, так и дети рискую получить многочисленные травмы.Улица Батурина по направлению к центральному рынку- на дорогах сплошной лед.На территории в центрального парка аллеи тоже покрыты льдом.