Народный артист России дал откровенное интервью. В беседе с журналистами Валерий Леонтьев заговорил об уходе со сцены.

Народный артист России дал откровенное интервью. В беседе с журналистами Валерий Леонтьев заговорил об уходе со сцены.На одном из музыкальных фестивалей артист рассказал журналистам о борьбе с пагубными привычками. Валерий Леонтьев сообщил, что уже около года не пьет алкоголь. "Раньше мог с друзьями выпить красного грузинского винца. Сейчас завязал и с этим. Уже год не пью", – поделился он.Исполнитель также смог легко отказаться от курения, хотя в прошлом мог выкуривать до двух пачек сигарет в день. "Курить тоже бросил, хотя 40 лет дымил. Причем ничего серьезного не делал – никотиновые жвачки пожевал и бросил", – приводит его слова "".добавил, что теперь в его планы входит уход со сцены. "Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы – бросить работать", – отметил с иронией артист. Однако певец вскоре пояснил, что это была шутка, и о завершении карьеры речи пока не идет.24 Сен 2019 в 11:37 PDTМатериал дополняется.