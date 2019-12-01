Актриса Мария Голубкина надела вульгарный наряд. Знаменитость появилась в образе женщины легкого поведения.

Актриса Мария Голубкинанадела вульгарный наряд. Знаменитость появилась в образе женщины легкогоповедения.46-летнюю МариюГолубкину запечатлели в странном виде. Звезда облачилась в розовоеатласное платье, которое, к слову, едва прикрывало трусики, черные кружевныечулки и алые туфли. Ее легко можно спутать с представительницей древнейшей профессии.опубликовала в личном "Инстаграм" коллега по цеху Марии – Олеся Судзиловская.Как оказалось, Голубкина так оделась для съемок в короткометражном фильмеОксаны Михеевой "Скелет".Отметим, что МарияГолубкина заметно поправилась. Откровенный наряд подчеркнул пышные формызвезды. Между тем, судя по уверенной позе актрисы, приобретенные килограммы еене смущают.Недавно Мария Голубкиназаявила, что собирается стареть естественно и красиво. "Стареть – значит,взрослеть. Не торопиться, не участвовать во всем подряд. И не жалеть, что мимотебя что-то проносится", – говорила артистка. Знаменитость уверена, чтозлоупотребляющие "уколами красоты" и другими омолаживающимиманипуляциями женщины "выйдут из моды".21 Ноя 2019 в 2:49 PSTНапомним, актриса былаженой Николая Фоменко 13 лет. Поговаривали, что шоумен изменяет супруге, междутем, оказалось, что артистка тоже не была верна избраннику. Развод дался звездамнелегко, однако, уверена, что это был правильный поступок."Помню как-то послерасставания ко мне приехали друзья и начали утешать, что пройдет время, и Колявернется. Мне тогда хотелось их убить. Я с таким трудом его выгоняла, елеразвелась, а тут вернется", – рассказывала ранее. Об этом сообщает .