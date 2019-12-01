Злоумышленник произвел замер окон у потерпевшей, озвучил сумму, после чего женщина согласилась и передала ему денежные средства...

Оперуполномоченные Отдела МВД России по району Митино г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В отдел полиции с заявлением обратилась 64-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что за оказание услуги установки балконного остекления в картине, расположенной в одном из домов на улице Барышиха, она передала неизвестному денежные средства, после чего тот на связь не выходил. Ущерб составил около 67 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска был задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния.Было установлено, что заявительница нашла объявление в местной газете об оказании услуг по установке пластиковых окон, к ней пришел подозреваемый, произвел замер, озвучил сумму, после чего женщина согласилась и передала ему денежные средства. Злоумышленник условия договора не выполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению иных противоправных деяний на территории округа.Если вы пострадали от действий данного подозреваемого, просьба обращаться в дежурную часть Отдела МВД России по району Митино г. Москвы по телефонам: 8 (495) 751-62-02; 8 (495) 751-00-08.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56