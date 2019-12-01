Установлено, что злоумышленник, подобрав ключи, проник в салон транспортного средства, после чего похитил его...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в краже автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по Даниловскому району от 32-летнего москвича поступило заявление о краже. Потерпевший сообщил о пропаже своего автомобиля марки «Хендэ Солярис», который он ранее припарковал на Серпуховском Валу. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 44-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенная иномарка изъята.Установлено, что злоумышленник путем подбора ключей проник в салон транспортного средства, после чего похитил его.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22