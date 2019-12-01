В Забайкальском крае произошла страшная авария. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Сретенска в Читу, упал в реку.

В Забайкальском крае произошла страшная авария. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Сретенска в Читу, упал в реку.Авария произошла на 60-м километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус Kia Grandbird, в котором находились 43 пассажира, съехал с проезжей части и рухнул в реку Куенгу. По предварительным данным, у транспорта разорвало переднее колесо.В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе и двое несовершеннолетних. В районные больницы доставили 14 пассажиров, состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести, передает .На месте работают правоохранители и экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам жертв аварии в Забайкалье. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.Материал дополняется.