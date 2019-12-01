Александр Цекало, судя по всему, счастлив с молодой художницей Дариной Эрвин. 58–летний продюсер не устает это демонстрировать.

Александр Цекало, судя по всему, счастлив с молодой художницейДариной Эрвин. 58–летний продюсер не устает это демонстрировать.Больше года назад Цекало увлекся 28-летней пышногрудой красоткой.Влюбленные поспешно сыграли свадьбу и их жизнь превратилась в бесконечныймедовый месяц.Дарина Эрвин помешана на сексе. Этой теме девушка посвящаетсвои картины. На полотнах супруга российского продюсера изображает толстые идлинные пенисы крупным планом и сцены полового акта.Рядом с новой супругой раскрепощеннее стал и Цекало.Продюсер позволяет себе ласкать жену на публике. Так, например, в "Инстаграм"Дарины Эрвин появилось На снимке Александр позирует, жадносхватив любимую за грудь. Об этом сообщает 7 Дней.ru.25 Мар 2019 в 8:07 PDTОтметим, что, по мнению сексолога, такое демонстративноеповедение может свидетельствовать о проблемах в паре. Возможно, супруги их пока даже не замечают."Александр, страдающиймассой комплексов, всеми силами пытается показать, какая у него сексуальнаяжена. Даже развратная, если позволите. И что он, 58-летний мужчина небольшогоросточка с сединой и избыточным весом, настолько влиятельный и привлекательный,что имеет такую красотку", – говорит специалист Ульяна Брагинская.Тот факт, что супруга рисует сплошьинтимные сцены и половые органы может говорить о сексуальной неудовлетворенности.Якобы девушка сублимирует на холсте страсть, которая не находит выхода вреальности.