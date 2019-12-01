Александр Цекало, судя по всему, счастлив с молодой художницей
Дариной Эрвин. 58–летний продюсер не устает это демонстрировать.
Александр Цекало, судя по всему, счастлив с молодой художницей
Дариной Эрвин. 58–летний продюсер не устает это демонстрировать.
Больше года назад Цекало увлекся 28-летней пышногрудой красоткой.
Влюбленные поспешно сыграли свадьбу и их жизнь превратилась в бесконечный
медовый месяц.
Дарина Эрвин помешана на сексе. Этой теме девушка посвящает
свои картины. На полотнах супруга российского продюсера изображает толстые и
длинные пенисы крупным планом и сцены полового акта.
Рядом с новой супругой раскрепощеннее стал и Цекало.
Продюсер позволяет себе ласкать жену на публике. Так, например, в "Инстаграм"
Дарины Эрвин появилось На снимке Александр позирует, жадно
схватив любимую за грудь. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
25 Мар 2019 в 8:07 PDT
Отметим, что, по мнению сексолога, такое демонстративное
поведение может свидетельствовать о проблемах в паре. Возможно, супруги их пока даже не замечают.
"Александр, страдающий
массой комплексов, всеми силами пытается показать, какая у него сексуальная
жена. Даже развратная, если позволите. И что он, 58-летний мужчина небольшого
росточка с сединой и избыточным весом, настолько влиятельный и привлекательный,
что имеет такую красотку", – говорит специалист Ульяна Брагинская.
Тот факт, что супруга рисует сплошь
интимные сцены и половые органы может говорить о сексуальной неудовлетворенности.
Якобы девушка сублимирует на холсте страсть, которая не находит выхода в
реальности.