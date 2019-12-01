В Нидерландах продолжают расследовать нападение на прохожих. Полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к нападению в Гааге.

В Нидерландах продолжают расследовать нападение на прохожих. Полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к нападению в Гааге. Сейчас его допрашивают следователи. Как стало известно, у этого человека нет постоянного места жительства, передает телеканал "Россия 24".Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на людей на оживленной торговой улице в Гааге, ранил троих подростков и скрылся.