Полузащитник Ростова Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии и выступить на чемпионате Европы. Финская команда будет соперником россиян по группе В. Также финны сыграют с командами Дании и Бельгии.

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии и выступить на чемпионате Европы. Финская команда будет соперником россиян по группе В. Также финны сыграют с командами Дании и Бельгии.Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва не исключил возможности возвращения в команду Романа Еременко. В последний раз Роман играл за финнов осенью 2016 года. После чего он был дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных веществ. Футболист еще год назад отбыл наказание, но в главную команду страны пока не вызывался.Однако после того, как финны впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата Европы, Канерва допустил возвращение Еременко в сборную. Тем более, что Роман давно выступает в России и хорошо знает всех игроков соперника. "Мы пока не говорили с Романом на эту тему, но возвращение возможно", — приводит слова тренера сборной Финляндии ТАСС.