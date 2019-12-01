Сборная России по биатлону завершила смешанную эстафету первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде на четвертом месте. Российскую команду представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Сборная России по биатлону завершила смешанную эстафету первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде на четвертом месте. Российскую команду представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.Каждому биатлонисту предстояло преодолеть дистанцию в 6 километров. По итогам гонки квартет из России отстал от победивших в гонке итальянцев на 1 минуту 44,9 секунды. Победный результат Италии – 1 час 5 минут 56,1 секунды. Второе место – у Норвегии (+4,1), третье – у Швеции (+59,9).Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится мужскими и женскими спринтами, которые пройдут в воскресенье.