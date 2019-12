Вашингтон выразил беспокойство в связи с законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов, который был принят в России. Морган Ортагус – официальный представитель госдепа США – назвала данный закон принятым на скорую руку.

Вашингтон выразил беспокойство в связи законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов, который был принят в России. Морган Ортагус – официальный представитель госдепа США – назвала данный закон "принятым на скорую руку".Она считает, что данный закон может использоваться для "подавления независимых голосов", передает РИА Новости. Ортагус призвала Москву уважать обязательства по обеспечению свободы слова, которые Сергей Лавров в очередной раз подтвердил на конференции ОБСЕ.Посольство России в США в ответ призвало госдеп не вмешиваться во внутренние дела Москвы. После уголовного преследования Марии Бутиной американскими властями ни один россиянин "не может чувствовать себя безопасно в США" и пользоваться правом свободы слова, подчеркнули в посольстве. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter ведомства.Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB— Russia in USA