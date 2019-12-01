Субботнюю программу 18 тура чемпионата России по футболу завершил матчем в Грозном, где Ахмат принимал казанский Рубин. Встреча завершилась вничью 1:1, причем гости отыгрались в добавленное ко второму тайму время.

Субботнюю программу 18 тура чемпионата России по футболу завершил матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1, причем гости отыгрались в добавленное ко второму тайму время.На 31 минуте Денис Глушаков вывел "Ахмат" вперед. Бывший капитан "Спартака" добил в сетку мяч, отраженный вратарем Юрием Дюпиным. Этот счет держался вплоть до 90 минуты. Хозяева были близки к победе, но на третьей добавленной минуте Хвича Кварацхелия навесил с левого фланга, и мяч от защитника хозяев Андрея Семенова отлетел за линию ворот. Ничья 1:1.У "Ахмата" стало 19 очков, и он занимает двенадцатое место. У "Рубина" 18 очков и четырнадцатая позиция.