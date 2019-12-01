И могло ли случиться, что эта столь популярная в России игра осталась бы без собственной памятной даты? Конечно же – нет. И теперь есть возможность поздравить 1 декабря.

Подвиги знаменитой во всём мире «Красной машины», – именно так именовали в мире легендарную сборную СССР, прославившуюся в этом виде спорта, – никогда не будут забыты в нашей стране.8 раз советские хоккеисты становились олимпийскими чемпионами, 27 раз – чемпионами мира. Преодолев трудные для России годы отечественный хоккей возродился.Наша команда юниоров"Владимирские львы"- профессионалы. У ребят - контракты, и хоккей для них - настоящая работа. Возможно, начало большой спортивной карьеры. Ведь юношескую хоккейную лигу прошло большинство нынешних российских игроков Континентальной лиги.В команде, созданной с нуля под эгидой Федерации хоккея Владимирской области - перспективные ребята 16-17 лет, которые прошли жесткий отбор. Они не только из нашей области, но и из других регионов. Тренирует юных "львов" Максим Здоровов, сам играл в профессиональный хоккей за океаном. Поздравляем нашу юную команду и желаемим побед!