Движение автобусного маршрута №2 продлено от улицы Егорова к торговому комплексу «Тандем».

С 1 декабря движение автобусного маршрута №2 продлено от улицы Егорова к торговому комплексу «Тандем». Это сделано по просьбам жителей Восточной района Владимира. Интервал движения автобусов на маршруте сохранен за счет увеличения числа автобусов на нем. Сообщили в мэрии.Кроме того, троллейбусный маршрут №12, перевозящий жителей от Вокзальной площади, продлен до конечной остановки «Улица Куйбышева» и обслуживать его будут автобусы №10С большой вместимости с сохранением тарифов и социальных льгот. Также по просьбам жителей сокращены интервалы движения на этом маршруте.Освободившиеся троллейбусы будут задействованы для перевозок в центре города. Это позволит сократить интервалы движения транспорта и улучшит экологическую ситуацию на наиболее оживленных транспортных артериях города. Считают в горадминистрации.