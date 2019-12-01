Певица восхитилась трогательным семейным видео коллеги. Саша Савельева назвала годовалую наследницу Сергея Лазарева невестой своего сына.

Певица восхитилась трогательным семейнымвидео коллеги. Саша Савельева назвала годовалую наследницу Сергея Лазареваневестой своего сына.В ролике, который исполнительвыложил в свой "Инстаграм", СергейЛазарев держит Анечкуна руках. Девочка одета в зеленое платье. На кадрах малышка звонко смеется. Ее рассмешил брат Никита, который резвился на диване.Певецпризнался, что у него выдался выходной, который он посвятил детям. Первой напост отреагировала СашаСавельева. Экс-солистка группы "Фабрика" не так давно тоже сталамамой. У нее родился сын Леон. Мальчику уже восемь месяцев.Судя повсему, дочка Лазарева приглянулась певице – она уже раскатала на нее губу. решила сосватать девочку своему наследнику. "Невеста наша, чтоль?", – написала звезда, добавив смеющийся смайлик.Однакоу нее сразу же появились конкурентки. "А может наша", – отметилаодна из подписчиц. "Драка, драка", – пошутили другие пользователисоцсети.Напомним, ранее и ее муж Кирилл Сафонов побывали в Израиле на свадьбе его дочериАнастасии от первого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландскимбизнесменом Стивеном Мерфи.