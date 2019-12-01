Певица восхитилась трогательным семейным
видео коллеги. Саша Савельева назвала годовалую наследницу Сергея Лазарева
невестой своего сына.
Певица восхитилась трогательным семейным
видео коллеги. Саша Савельева назвала годовалую наследницу Сергея Лазарева
невестой своего сына.
В ролике, который исполнитель
выложил в свой "Инстаграм", Сергей
Лазарев держит Анечку
на руках. Девочка одета в зеленое платье. На кадрах малышка звонко смеется. Ее рассмешил брат Никита, который резвился на диване.
Певец
признался, что у него выдался выходной, который он посвятил детям. Первой на
пост отреагировала Саша
Савельева. Экс-солистка группы "Фабрика" не так давно тоже стала
мамой. У нее родился сын Леон. Мальчику уже восемь месяцев.
Судя по
всему, дочка Лазарева приглянулась певице – она уже раскатала на нее губу. решила сосватать девочку своему наследнику. "Невеста наша, что
ль?", – написала звезда, добавив смеющийся смайлик.
Однако
у нее сразу же появились конкурентки. "А может наша", – отметила
одна из подписчиц. "Драка, драка", – пошутили другие пользователи
соцсети.
Напомним, ранее и ее муж Кирилл Сафонов побывали в Израиле на свадьбе его дочери
Анастасии от первого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландским
бизнесменом Стивеном Мерфи.