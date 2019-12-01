В столице Парагвая Асунсьоне продолжается чемпиона мира по пляжному футболу. Сборная России уступила итальянцам и не смогла пробиться в финал турнира.

В столице Парагвая Асунсьоне продолжается чемпиона мира по пляжному футболу. Сборная России уступила итальянцам и не смогла пробиться в финал турнира.В четвертьфинале сборная России одолела чемпионов мира бразильцев 4:3. Упорным получился и полуфинал со сборной Италии. Основное время матча завершилось вничью 7:7. В составе российской сборной по два раза отличились Алексей Макаров, Федор Земсков и Кирилл Романов, еще один гол провел Андрей Новиков. В дополнительное время итальянцы забили победный мяч и вышли в финал.Двукратный чемпион мира (2011 и 2013) сборная России сыграет в матче за третье место. Соперником станет неудачник второго полуфинала, в котором встретятся сборные Португалии и Японии. Матч за бронзовые медали, также как и финал, запланированы на 1 декабря.