Экологическому митингу быть!
В группе «Александров.
» социальной сети Вконтакте размещено обращение александровцев, борющихся за сохранение экологии на родной земле.
Завтра в 12:00 начнётся митинг на Советской площади.
Экологическому митингу быть!
В группе «Александров.
» социальной сети Вконтакте размещено обращение александровцев, борющихся за сохранение экологии на родной земле.
Сегодня в 12:00 начнётся митинг на Советской площади.
Они
требуют закрыть свалку, на которую до сих пор привозят отходы, или назначить за её аренду сумму, которая могла бы решить проблемы с экологией. О
бщественники надеются, что смогут донести свою позицию до властей не только местного и областного уровня, но и в том числе федерального.
Напомним, что инициативная группа подала несколько уведомлений в администрацию Александровского района с просьбой разрешить проведение очередного митинга в начале декабря. Но на уведомления провести митинг администрация ответила отказом
из «соображений безопасности».
(Фото Подслушано.Александров)