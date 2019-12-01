Юлия Ковальчук предстала перед поклонниками без косметики. Вечер выходного дня артистка провела дома, поэтому макияж не делала.

Юлия Ковальчукпредстала перед поклонниками без косметики. Вечер выходного дня артисткапровела дома, поэтому макияж не делала.Юлия Ковальчук решиласоздать в особняке праздничное настроение. В свободный от работы день знаменитостьдостала искусственную елку и решила ее украсить.Наряжая новогоднее дерево,звезда записала ролик для фанатов. Юлия Ковальчук предстала в домашнемкостюме и без косметики. Предвидя негодование по поводу собственного внешнего вида вкомментариях, знаменитость предложила всем, кто считает ее недостаточнокрасивой, не смотреть видео."Любительницамдомашнего макияжа не смотреть – ваше сердце не выдержит моей непричесанности иненакрашенности", – написала Юлия Ковальчук в личном "Инстаграм"."Старая бабка вообще", "Алкашка!", – набросились на артистку недоброжелатели.Отметим, что артисткаредко обижается на завистливые выпады злопыхателей. Критику собственнойвнешности звезда пропускает мимо ушей. Между тем обидные слова о дочери Амелииили муже певце Алексее Чумакове знаменитость ранят. Насмешки над родными спокойно терпеть не может."Мне сегодня 37... Я досих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опытапериодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, дажепо-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях. Я до последнегостараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количествораз. Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень оченьчестно трудиться и чего-то хотеть – то это обязательно осуществится", – писалав день своего рождения.