Юлия Ковальчук
предстала перед поклонниками без косметики. Вечер выходного дня артистка
провела дома, поэтому макияж не делала.
Юлия Ковальчук
предстала перед поклонниками без косметики. Вечер выходного дня артистка
провела дома, поэтому макияж не делала.
Юлия Ковальчук решила
создать в особняке праздничное настроение. В свободный от работы день знаменитость
достала искусственную елку и решила ее украсить.
Наряжая новогоднее дерево,
звезда записала ролик для фанатов. Юлия Ковальчук предстала в домашнем
костюме и без косметики. Предвидя негодование по поводу собственного внешнего вида в
комментариях, знаменитость предложила всем, кто считает ее недостаточно
красивой, не смотреть видео.
"Любительницам
домашнего макияжа не смотреть – ваше сердце не выдержит моей непричесанности и
ненакрашенности", – написала Юлия Ковальчук в личном "Инстаграм".
"Старая бабка вообще", "Алкашка!", – набросились на артистку недоброжелатели.
Отметим, что артистка
редко обижается на завистливые выпады злопыхателей. Критику собственной
внешности звезда пропускает мимо ушей. Между тем обидные слова о дочери Амелии
или муже певце Алексее Чумакове знаменитость ранят. Насмешки над родными спокойно терпеть не может.
"Мне сегодня 37... Я до
сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта
периодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, даже
по-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях. Я до последнего
стараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количество
раз. Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень очень
честно трудиться и чего-то хотеть – то это обязательно осуществится", – писала
в день своего рождения.