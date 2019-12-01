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<a href="https://33live.ru/novosti/01-12-2019-shikarnye-dynki-lolita-vyvalila-ogromnuyu-grud-pered-publikoj.html" target="_blank">Шикарные дыньки: Лолита вывалила огромную грудь перед публикой</a> - Расставание с супругом явно пошло артистке на пользу. Лолита Милявская резко похудела и стала чаще появляться на публике в откровенных нарядах.