Следователи выясняют обстоятельства нападения стаи одичавших собак, набросившихся на пешехода в закрытом городе в Мурманской области. Кроме того, правоохранители намерены проверить, как у местной администрация организован отлов диких животных.

Следственный комитет проведет проверку по факту нападения стаи собак на человека, предположительно произошедшего в минувшую пятницу, 29 ноября, в Полярном – городе в Мурманской области, входящем в состав закрытого административно-территориального образования Александровск.По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, в Сети была обнаружена видеозапись инцидента, в настоящее время правоохранители приступили к изучению обстоятельств событий, попавших в объектив.Следователи просят откликнуться очевидцев и подчеркивают, что администрацию ЗАТО Александровск ожидает проверка организации отлова диких животных, которые и атаковали пешехода.