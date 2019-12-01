Два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказали о ноябрьских испытаниях гиперзвуковой ракеты Кинжал.

Два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказали о ноябрьских испытаниях гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Над российским арктическим полигоном Пембой истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели. По словам специалистов, скорость "Кинжала" достигла 10 Махов."Кинжал" — новейший российский авиакомплекс из самолета-носителя МиГ-31К и гиперзвуковой ракеты. В настоящее время в Южном военном округе на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К, вооруженная "Кинжалами".