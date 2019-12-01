Прославленный фигурист Петр Чернышев появился на открытии
ГУМ-катка. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк сопровождал коллегу по цеху
Татьяну Навку.
Прославленный фигурист Петр Чернышев появился на открытии
ГУМ-катка. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк сопровождал коллегу по цеху
Татьяну Навку.
В самом центре столицы, на Красной площади, собрались российские
звезды. Алла Михеева, Андрей Малахов, Ксения Алферова, Татьяна Михалкова,
Андрей и Ольга Бурковские с дочерью, Юлия Хлынина, Елена Захарова, Катерина
Шпица другие знаменитости посетили открытие главного в стране катка.
Звездой вечера второй год подряд была фигуристка Татьяна
Навка. Спортсменка показала отрывок из своего ледового шоу "Спящая красавица".
Вместе с ней на лед вышли и Алина Загитова.
Фигуристы показали невероятное шоу. Интересно, что в момент представления
как по волшебству пошел снег. Когда же выступление звезд завершилось, начался
дождь.
29 Ноя 2019 в 9:41 PST
После , Татьяна Навка и Алина Загитова вышли на
интервью к журналистам. Естественно, многих представителей прессы интересовало состояние
здоровья супруги фигуриста Анастасии Заворотнюк. Однако никто из присутствующих
так и не решился задать Петру вопрос о его семейных делах.
29 Ноя 2019 в 9:23 PST
Отметим, что промозглая погода не испортила настроение. Гости мероприятия согревались горячими блинами и глинтвейном.
Ритмичная музыка, нарядные елки, карусели, игрушечные олени и разноцветные огни
создавали атмосферу сказочного веселья. Об этом сообщает
29 Ноя 2019 в 11:05 PST