Прославленный фигурист Петр Чернышев появился на открытии ГУМ-катка. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк сопровождал коллегу по цеху Татьяну Навку.

Прославленный фигурист Петр Чернышев появился на открытииГУМ-катка. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк сопровождал коллегу по цехуТатьяну Навку.В самом центре столицы, на Красной площади, собрались российскиезвезды. Алла Михеева, Андрей Малахов, Ксения Алферова, Татьяна Михалкова,Андрей и Ольга Бурковские с дочерью, Юлия Хлынина, Елена Захарова, КатеринаШпица другие знаменитости посетили открытие главного в стране катка.Звездой вечера второй год подряд была фигуристка ТатьянаНавка. Спортсменка показала отрывок из своего ледового шоу "Спящая красавица".Вместе с ней на лед вышли и Алина Загитова.Фигуристы показали невероятное шоу. Интересно, что в момент представлениякак по волшебству пошел снег. Когда же выступление звезд завершилось, началсядождь.29 Ноя 2019 в 9:41 PSTПосле , Татьяна Навка и Алина Загитова вышли наинтервью к журналистам. Естественно, многих представителей прессы интересовало состояниездоровья супруги фигуриста Анастасии Заворотнюк. Однако никто из присутствующихтак и не решился задать Петру вопрос о его семейных делах.29 Ноя 2019 в 9:23 PSTОтметим, что промозглая погода не испортила настроение. Гости мероприятия согревались горячими блинами и глинтвейном.Ритмичная музыка, нарядные елки, карусели, игрушечные олени и разноцветные огнисоздавали атмосферу сказочного веселья. Об этом сообщает29 Ноя 2019 в 11:05 PST