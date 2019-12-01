В Бухаресте прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу. Сборная России узнала своих соперников по групповому этапу, а также календарь встреч нашей команды.

В Бухаресте прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу. Сборная России узнала своих соперников по групповому этапу, а также календарь встреч нашей команды.Наша команда сыграет в группе В, где ее соперниками станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Российская команда проведет две встречи в Санкт-Петербурге – со сборной Бельгии 13 июня и с финнами 17 июня. 22 июня команда Станислава Черчесова встретится в Копенгагене со сборной Дании.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал первую оценку результатам жеребьевки. "Начинать с Бельгией – это минус, заканчивать с Данией – тоже минус. Но два минуса дают плюс. Матч с датчанами в любом случае станет решающим,", — приводит слова Черчесова РИА Новости.Также Черчесов сказал, что сборная пока не выбрала место для своей базы. "С базой определимся в ближайшие дни", — заверил Станислав Саламович.