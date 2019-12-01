Бивень нарвала и огнетушитель были использованы для нейтрализации преступника, устроившего в пятницу теракт на Лондонском мосту.

Бивень нарвала и огнетушитель были использованы для нейтрализации преступника, устроившего в пятницу теракт на Лондонском мосту, сообщает The Guardian. На сайте издания размещено видео, снятое одним из очевидцев. Его автомобиль во время инцидента стоял в пробке.На кадрах видно, как несколько человек бегут за террористом, вооруженным двумя большими ножами. У одного из преследователей в руках огнетушитель, из которого он обдает злоумышленника пеной. У другого в руках бивень нарвала длиной более 1,5 м. Столь необычное оружие посетитель штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев, расположенной на Лондонском мосту, снял со стены и помчался за преступником.Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета. На мероприятие был приглашен и 28-летний Усман Хан, ранее осужденный за подготовку взрыва Лондонской фондовой биржи в 2012 году. Отсидев часть срока (всего суд определил ему наказание в 16 лет тюремного заключения), Хан 10 месяцев назад вышел на свободу по УДО. Однако ограничение свободы в виде электронного браслета не помешало Хану совершить новый теракт.Жертвами нападения Хана стали несколько человек. Двое — мужчина и женщина — скончались от полученных ран. Мужчина — 25-летний координатор программы по сопровождению бывших осужденных Джек Меррит. Во время нападения он выступал с презентацией. Еще трое человек находятся в больницах.После инцидента на Лондонском мосту премьер-министр Борис Джонсон призвал ужесточить систему наказания для террористов. В частности, отказаться от условно-досрочного освобождения для таких преступников.