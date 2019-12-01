Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва заявил, что его команда хочет стать открытием чемпионата Европы. Финских футболистов вдохновляют успехи хоккеистов Финляндии.

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва заявил, что его команда хочет стать открытием чемпионата Европы. Финских футболистов вдохновляют успехи хоккеистов Финляндии."В мае наши хоккеисты выиграли чемпионат мира. Их победы являются источником вдохновения для нас. От нашей сборной на Евро ничего не ждут, и потому нам нечего терять", — заявил главный тренер финских футболистов Маркку Канерва.Сборная Финляндии впервые пробилась на чемпионат Европы по футболу. Жребий определили ее в группу В, где также выступят команды России, Бельгии и Дании. Матч сборных России и Финляндии пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.